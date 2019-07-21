YOL YAPIMINA DEVAM

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçe halkına rahat ve nezih yaşam alanları sunmak adına pratik, çözüm odaklı iş planlarını geniş yelpazede uygulamaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına İlçemizin başlıca sorunlarından Ulaşım ağımızın yüksek standartlı olması gayretiyle Sorgun-Çekerek yolumuzda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin kalkınma hamlelerinde yol önemli bir faktördür. Yol medeniyet demektir. Bizler ilçemizi turizm kenti yapma gayreti içerisindeyiz. Bu sebeple yapacağımız çalışmalarımızda hemşerilerimize günlük planlamayla, günübirlik hizmetlerle değil ilçemizin 50 yılının hesabını yaparak adımlar atıyoruz. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’ dedi.