Yol yapımı başladı

Başkan Akın, ‘’Özlemle, Hasretle beklenen Sorgun’u Kadışehri’ne bağlayan Çiğdemli-Kadışehri arasındaki 52 kilometrelik yolun yapımına başlanmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın talimatları ile hizmet kervanına ilk start verilmiştir. Devletinin ve Liderinin yanında duran Kadışehri, hizmetlerin en güzeline layıktır ve bu hizmetleri almaya devam edecektir’’ dedi.
29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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