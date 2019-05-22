Yol çalışması kaldığı yerden

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Çekerek-Sorgun arasında başlatılan çalışmaların yapıldığı bölgeyi gezip, ilgililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Çakır, ‘’Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerimizden Sorgun-Çekerek Yolu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyin talimatlarıyla başlamıştır. Şantiye sahalarında Sanat Yapılarını, şevlendirme ve dolgu çalışmalarını Şantiye Şefiyle birlikte gezerek bilgi aldık’’ dedi.

Toplam 7 kilometre uzunluğundaki Çekerek-Sorgun karayolunun ihalesi 30 Ocak 2015 tarihinde 14 milyon 638 bin lira ihale bedeli ile yapılmıştı. Yolun yapım çalışmaları 18 Mart 2015 tarihinde başlandığı, işin bu yılın sonunda tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Sorgun-Çekerek yolunun Gökiniş köyü civarındaki heyelan ıslah edilemediği, 7 kilometrelik varyant ile heyelan geçişinin değiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcamanın 13 milyon 279 bin lira olduğu, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 44, fiziki gerçekleşme oranının da yüzde 49 olduğu kaydedildi. Kalan işin proje tutarının 16 milyon 671 bin lira olduğu bildirildi. Geçen yıl 1 milyon 939 bin lira harcama yapıldığı da kaydedildi.