Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109253
ALTIN
179.906
DOLAR
4.1325
STERLİN
5.8625
EURO
5.1138

Yıkım temizliği

SARIKAYA ilçesinde tarihi Roma Hamamının turizme kazandırılması amacıyla yapılan yıkım çalışmalarının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yıkım temizliği

SARIKAYA ilçesinde tarihi Roma Hamamının turizme kazandırılması amacıyla yapılan yıkım çalışmalarının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Yıkım temizliği

Sarıkaya’da Roma Hamamının turizme kazandırılması maksadıyla yapılan kamulaştırma çalışmaları neticesinde, geçtiğimiz hafta Baran Caddesi’nde bulunan konut, işyeri ve bürolar yıkılmıştı.
Yıkılan alanlarda belediye ekipleri temizlik çalışması yaparak, alanı ortaya çıkardı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, tarihi hamamın turizme kazandırılması maksadıyla, kazı çalışmalarının sürdürüleceğini, bir yandan da kamulaştırma çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mezarlıklara rehabilite
Mezarlıklara rehabilite
Mağduriyet yaşanmadı
Mağduriyet yaşanmadı
Birincilere teşekkür
Birincilere teşekkür
Servis Şoförleri eğitildi
Servis Şoförleri eğitildi
Konukevi inşaatına hız verildi
Konukevi inşaatına hız verildi
Kurslar ele alındı
Kurslar ele alındı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim