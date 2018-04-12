Yıkım temizliği

Sarıkaya’da Roma Hamamının turizme kazandırılması maksadıyla yapılan kamulaştırma çalışmaları neticesinde, geçtiğimiz hafta Baran Caddesi’nde bulunan konut, işyeri ve bürolar yıkılmıştı.

Yıkılan alanlarda belediye ekipleri temizlik çalışması yaparak, alanı ortaya çıkardı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, tarihi hamamın turizme kazandırılması maksadıyla, kazı çalışmalarının sürdürüleceğini, bir yandan da kamulaştırma çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

