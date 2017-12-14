Yerköy’e okul

Yerköy eğitimine önemli katkı sağlayacak olan 24 derslikli ilkokul, Yozgat Hizmet Birliği tarafından ihalesi yapıldı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak olan okul, Selçuklu mimarisinde inşa ediliyor. Haşim Kılıç Mahallesi’nde duyulan okul ihtiyacı da giderecek okulun inşaatının bir yıllık süreçte tamamlanacağı, eğitim-öğretime başlayacağı bildirildi.