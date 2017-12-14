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Yerköy’e okul

YERKÖY’de Haşim Kılıç Mahallesi’nde yapımı başlayan okul inşaatında çalışmalar sürüyor.

Yerköy’e okul

YERKÖY’de Haşim Kılıç Mahallesi’nde yapımı başlayan okul inşaatında çalışmalar sürüyor.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Yerköy’e okul

Yerköy eğitimine önemli katkı sağlayacak olan 24 derslikli ilkokul, Yozgat Hizmet Birliği tarafından ihalesi yapıldı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak olan okul, Selçuklu mimarisinde inşa ediliyor. Haşim Kılıç Mahallesi’nde duyulan okul ihtiyacı da giderecek okulun inşaatının bir yıllık süreçte tamamlanacağı, eğitim-öğretime başlayacağı bildirildi.

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