Yerköy’e okul

Yerköy eğitimine önemli katkı sağlayacak olan 24 derslikli ilkokul, Yozgat Hizmet Birliği tarafından ihalesi yapıldı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak olan okul, Selçuklu mimarisinde inşa ediliyor. Haşim Kılıç Mahallesi’nde duyulan okul ihtiyacı da giderecek okulun inşaatının bir yıllık süreçte tamamlanacağı, eğitim-öğretime başlayacağı bildirildi.
14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
4 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol