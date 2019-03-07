Yerköy’e galericiler sitesi

Ağaoğlu, ‘’İlçemizde otomobil, traktör, biçerdöver alım satım faaliyeti iştigal eden esnaf hemşerilerimize ticaretlerini daha iyi koşullarda sürdürmeleri için galericiler sitesi inşa edeceğiz’’ dedi. Ağaoğlu, hem mahallede hem de çarşı içinde bulunan galerici esnafının faaliyetlerine sitede devam edeceklerini anlattı. Ağaoğlu, ‘’Galericiler Sitesi, cadde ve sokaklarımızın ferahlamasına, ilçemiz sakinlerinin daha rahat hareket etmesine olanak sağlayacaktır’’ diye konuştu.