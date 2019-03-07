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Yerköy’e galericiler sitesi

YERKÖY Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mehmet Ağaoğlu, ilçede ihtiyaç duyulan Galericiler Sitesi’nin yeni dönemde hizmete sunacaklarını söyledi.

Yerköy’e galericiler sitesi

YERKÖY Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mehmet Ağaoğlu, ilçede ihtiyaç duyulan Galericiler Sitesi’nin yeni dönemde hizmete sunacaklarını söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Yerköy’e galericiler sitesi

Ağaoğlu, ‘’İlçemizde otomobil, traktör, biçerdöver alım satım faaliyeti iştigal eden esnaf hemşerilerimize ticaretlerini daha iyi koşullarda sürdürmeleri için galericiler sitesi inşa edeceğiz’’ dedi. Ağaoğlu, hem mahallede hem de çarşı içinde bulunan galerici esnafının faaliyetlerine sitede devam edeceklerini anlattı. Ağaoğlu, ‘’Galericiler Sitesi, cadde ve sokaklarımızın ferahlamasına, ilçemiz sakinlerinin daha rahat hareket etmesine olanak sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YERKÖY Belediye Başkanı Ve AK Parti Adayı Mehmet Ağaoğlu
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