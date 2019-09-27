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Yeni vizyon logoya yansıdı

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Çekerek Belediyesi’nde logo değişikliğine gitti.

Yeni vizyon logoya yansıdı

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Çekerek Belediyesi’nde logo değişikliğine gitti.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Yeni vizyon logoya yansıdı

Çekerek ilçesinde başarılı çalışmalara imza atan Eyyüp Çakır, ilçenin yeni vizyonunu yansıtacak yeni bir logo çizrdi.
Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, günübirlik işlerden ziyade, ilçenin 50 yılını hedefleyen projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.
Bu kapsamda ilçenin baraj ile özdeşleşen, Kızlar Kayası’nı turizme katarak ilçeyi turizm kenti yapma gayretinde olduklarını da belirten Çakır, “Türkiye'nin en büyük Lavanta bahçesi Çekerek'te olacak diyerek çalışmamıza başladık ve inşallah çok yakın zamanda bunu da başarmış olacağız. Lavanta denilince akla ilk Çekerek gelecek.Buradan hareketle Logomuzu sade ve net olarak yaptık. Lavanta, Kızlar Kayası, Balıkçılık ve Çekerek Barajımızın silüetlerinden faydalanarak oluşturduğumuz Logomuz siz değerli hemşehrilerimizin takdirlerine sunuyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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