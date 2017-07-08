Yeni Çelteği incelediler

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul Yakupoğlu tarım topraklarına kazandırmak amacıyla Yeni Çeltek Sorgun Linyit İşletmesi’nde incelemelerde bulundu.

Tarım topraklarında toprak düzenleyicisi olarak kullanılan Gidya, çoğunlukla planktonlardan oluşan, bitki ve hayvan atıklarını içeren, besin maddelerince zengin tortul bir malzemedir. Açık işletmecilik yapılan linyit sahalarında gidyanın dekapajı büyük bir sorun durumundadır.

Linyit yataklarında kömür ve toprak arasındaki bir katmanı oluşturan gidya (gyttja), toprak düzenleyicisi olarak kullanılmaktadır. Bu materyal toprağın fiziksel yapısını ve kimyasal içeriğini iyileştirmede yardımcıdır. Alındığı derinliğe ve ayrışma derecesine bağlı olmakla birlikte, yüksek su tutma kapasitesi, düşük hacim ağırlığı, % 30’lara ulaşabilen toplam organik madde içeriği ile tarım arazilerinin su erozyonuna karşı korunmasında düzenleyici olarak kullanılabilir.