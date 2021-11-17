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Yemek yapıp, yarıştılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri mutfağa girip, yemek yaptı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:20
Yemek yapıp, yarıştılar

 Milli Egemenlik Ortaokulu 8. Sınıf İngilizce dersi ‘Mutfakta’ ünitesi kapsamında öğrenciler, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı yakaladı. Okulda düzenlenen ‘MasterChef Milli Egemenlik’ yarışması kapsamında öğrenciler, mutfakta farklı yiyecekleri İngilizce anlatarak hazırladı. Hazırlanan yemekler, okul öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Birbirinden güzel yiyeceklerin arasında yer alan Desti Kebabı ile MasterChef önlüğünün sahibi Rümeysa Başol oldu. Triliçe tatlısıyla Nuriyenur Dal ikinci, Meyveli Turta tatlısı ile Yaren Karagöz üçüncülük elde etti.

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