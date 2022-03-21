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Yatırımlar görüşüldü

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’yı ziyaret etti.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:59
Yatırımlar görüşüldü

Ziyarette Şefaatli ilçesine yapılacak olan Kanak Çayı Taşkın Koruma Dere Islahı ve 6 adet köprü yapımı projesi ele alındı. Yapılacak olan projenin toplam bedelinin 32 milyon lira olduğunu belirten Karaca, “Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdim. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı beyefendiyi de makamında ziyaret ettim. Ziyaretim kapsamında Sayın Bakan Yardımcımız ile ilçemiz için yapılacak olan yatırımları görüştük. Toplam yatırım bedeli 32 milyon lira olan ilçemizdeki Kanak Çayı Taşkın Koruma Dere Islahı ve 6 adet köprü yapımı projesini ele aldık. Sayın Bakan Yardımcımıza ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve samimiyeti için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir beyefendiye ve Cumhur İttifakının yerel ve genel olmak üzere bütün paydaşlarına desteklerinden dolayı ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
 

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