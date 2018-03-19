Yatırımlar açılışa hazır

Yozgat’ın bir çok ilçesinden bile daha gelişmiş, modern bir görünüme kavuşturulan Uzunlu’nun çalışkan Belediye Başkanı Turan Koç, ‘’Gelinlik kız gibi süslenip, oya gibi işlenen eserlerin isimleri takılıp, kısa zamanda hizmete açılmayı bekliyor. Uzunlu halkımıza vermiş oldukları desteğe teşekkür ediyorum, hizmet birimlerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.

Uzunlu Beldesi’nde beledi tarafından Mahalle Muhtarları, Spor Evi, Taziye Evi, Kur’an Mektebi ile Belediye Hizmet binası inşa ettirildi. Çalışmalar tamamlandı. Düzenlenecek törenle tesislerin hizmete açılacağı kaydedildi.