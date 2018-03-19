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Yatırımlar açılışa hazır

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde Belediye tarafından projelendirilip, SODES ve diğer bazı kurumlardan da mali destek alınarak uygulamaya geçilen hizmet binaları tamamlanarak, açılışa hazır hale getirildi.

Yatırımlar açılışa hazır

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde Belediye tarafından projelendirilip, SODES ve diğer bazı kurumlardan da mali destek alınarak uygulamaya geçilen hizmet binaları tamamlanarak, açılışa hazır hale getirildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Yatırımlar açılışa hazır

Yozgat’ın bir çok ilçesinden bile daha gelişmiş, modern bir görünüme kavuşturulan Uzunlu’nun çalışkan Belediye Başkanı Turan Koç, ‘’Gelinlik kız gibi süslenip, oya gibi işlenen eserlerin isimleri takılıp, kısa zamanda hizmete açılmayı bekliyor. Uzunlu halkımıza vermiş oldukları desteğe teşekkür ediyorum, hizmet birimlerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.
Uzunlu Beldesi’nde beledi tarafından Mahalle Muhtarları, Spor Evi, Taziye Evi, Kur’an Mektebi ile Belediye Hizmet binası inşa ettirildi. Çalışmalar tamamlandı. Düzenlenecek törenle tesislerin hizmete açılacağı kaydedildi. 

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