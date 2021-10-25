Yatırımcılar gelmeye başladı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanında 145 bin metrekare alan üzerine proje bedeli yaklaşık 72 milyon Euro olan tesis kurulacağını bildirdi. Proje doğrultusunda tahmini istihdam edilecek personel sayısının bin 190 kişi olduğunu aktaran Coşar, iplik ve kumaş üretim tesisi yatırımının ilçede hayata geçirmek üzere uzun zamandır görüşmelerini sürdürdükleri İstanbul ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Yağız Tekstil firması ile ön tahsis protokolü imzaladıklarını bildirdi. Coşar, ‘’Sağlayacağı üretim ve istihdam ile ekonomimize önemli katkılar sağlayacak bu yatırımın Boğazlıyan’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizin her alanda büyümesi ve gelişmesi için tüm yatırımlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.