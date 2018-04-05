YATIRIMCI BEKLiYORUZ

8 ilçesinde bulunan kaynaklardan çok az miktarının ekonomiye kazandırıldığı kaynakların, tarımsal üretim, sağlık turizminde değerlendirilmesi için yatırım yapabilecek isimler bekleniyor. Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın termal turizmin önde gelen illerin başında gelmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Vali Yurtnaç, “Elimizde yeterince termal kaynak var. Şimdi sıra bu kaynağı ilimize yapılacak olan tesislerle hem ilimiz hem de ülkemizin ekonomisine ve turizmine kazandırmak kalıyor. Bir iş adamımız Yerköy ilçesine güzel bir termal otel yapmayı düşünüyor. Bugün burada tesislerin yapılabileceği en uygun yerlerde incelemelerde bulunuyoruz” dedi.

Yozgat’ın termal kaynaklar bakımından verimli bir il olduğuna vurgu yapan Vali Yurtnaç, Yozgat merkez ve ilçelerinde 8 noktada termal kaynakların bulunduğunu, bunları gün yüzüne çıkartıp, turizm ve ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar başlattıklarının altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’İki defa iş adamları zirvesi yaptık ve Yozgatlı iş adamlarımızı yatırım yapmaları için doğdukları memlekete davet ettik. Bunun dışında Yozgat’tan 8 kişilik bir ekiple Avusturya ve Viyana çevresinde bulunan termal tesisleri incelemek üzere yurt dışı gezisi düzenledik. Biz ilimizdeki termal suyu turizme kazandırdığımız zaman hem Yozgat hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Termal suyun daha verimli kullanılması, yatırımların yerinde ve doğru bir şekilde yapılması, tesislerin görsel ve rahatlık bakımından daha verimli olması, ilimize yatırımcı çekmek ve termal turizmde söz sahibi olmak maksadıyla önemli bir yol rehberi olacağını düşündüğümüz Avusturya ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Tesislerin projesinden yapım aşamasına, yapım aşamasından işletmesine kadar birçok konuda incelemede bulunarak fikir alışverişinde bulunduk. Tesisler hakkında yetkililerden tüm detayları hakkında bilgiler aldık” diye konuştu.

Hızlı tren raylarının döşenmeye başlandığını hatırlatan Vali Yurtnaç, “Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın katılımları ile Yerköy ilçemizde hızlı tren raylarının döşenmesine başlandı. Hızlı trenin faaliyete geçmesi ile birlikte Yozgat Ankara arası 60 dakikaya düşecek. Bunu destekleyecek olan havaalanı ile birlikte Yozgat hem termal turizmin hem sağlık turizminin hem kongre turizminin hem de spor turizminin yeni adresi olacak. Öte yandan havaalanı sadece ulaşım için değil, aynı zamanda müteşebbislerin Yozgat’a yapacakları yatırımlarına rahat ulaşmalarını, 475 yataklı Şehir Hastanesi yurt dışından sağlık turizmine açılacak ve böylelikle orta vadede Yozgat gerek termal turizmde, gerek sağlıkta, gerek eğitimde, gerek ulaşımda gerek istihdamda hak ettiği yere gelecektir” ifadelerini kullandı.

