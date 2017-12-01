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-Yaşlıya ziyaret

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Yasin Şahiner hasta ve yaşlı vatandaşları evinde ziyaret etti.

-Yaşlıya ziyaret

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Yasin Şahiner hasta ve yaşlı vatandaşları evinde ziyaret etti.

01 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Yaşlıya ziyaret

Belediye Başkanı Yasin Şahiner bazı vatandaşların evlerinin önünde bulunan kar ve buzu temizledi.
Başkan Şahiner, ilçede hasta durumda olan halkı ziyaret ederek moral verdi, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Yaşlıları da unutmayan Başkan Şahiner, eline aldığı kürekle yol açtı ve kar temizleme çalışması yaptı.
Belediye olarak yaşlılarla her zaman ilgilendiklerini söyleyen Şahiner, ziyaretlerin süreceğini dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlarda başkana teşekkür ederek, istek ve taleplerini iletti.

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