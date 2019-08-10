Yaşlılar tıraş ettirildi

Sorgun Belediyesi’nin yaptığı örnek uygulama ile kişisel ihtiyaçlarını karşılamayan yaşlıların ihtiyaçları kolaylaştırıldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olan bu uygulamamızla yaşlılarımızın yanlarında olmayı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Ekinci, özel insanların ve yaşlıların gözlerindeki mutluluğu bilmek kendilerine yettiğinin kaydetti. Ekinci, ‘’Kurban Bayramı öncesi kentimizde bulunan evden çıkma imkânı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tespit ederek saç ve sakal tıraşları, ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Onları sadece özel günlerde değil, her gün hatırlıyor, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Büyüklerimizin Kurban Bayramını şimdiden kutluyor, iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

