Yarışma ilgi gördü

Çekerek İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği 40 Hadis-i Şerifi ezberleme ve anlamını söyleme yarışması Kur'an- ı Kerim tilaveti ile başladı. Yarışma birbirinden güzel ilahilerle devam etti. Hadisleri Arapça olarak seslendiren, Türkçe mealini en çok ve en güzel şekilde söyleyen öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Çekerek İmam Hatip Lisesi'nin gelecekte Çekerek eğitimine iz bırakmaya hazır olduğunu gördüğünü, ahlakı sağlam nesillerin bu tür okullarımızdan mezun olduğunu söyledi. Akkan, ‘’Programın düzenlenmesinde emek harcayan öğretmenler başta olmak üzere, öğrencilere ve yaptığı etkinliklerle fark yaratan okul idaresine teşekkür ederim. Tüm katılımcıların Ramazan aylarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.