Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
499.53
DOLAR
8.8893
STERLİN
12.1665
EURO
10.4300

Viraj kalkıyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesi ile Sorgun ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki virajın kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:35
Viraj kalkıyor

İlçe halkının ‘Ölüm Virajı’ adını verdiği karayolunda daha önce Yozgat Valisi Ziya Polat incelemelerde bulunarak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nü bilgilendirmişti. Karayollarından gelen teknik ekip, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile birlikte yol güzergahında ve virajın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup, nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Çakır, ‘’İlçemiz giriş yollarında kazaların çok olduğu Cemaloğlu ve İsaklı virajlarının düzeltilmesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Mevsim koşulları el verdiği süreçte düzeltme işine başlanacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Viraj KalkıyorYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberçekerekSorgunVirajKarayolTehlikeliçalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Kaymakam, öğrencilere söz verdi
Kaymakam, öğrencilere söz verdi
En iyisini yapmaya gayret edin
En iyisini yapmaya gayret edin
Eğitim kurumlarını gezdi
Eğitim kurumlarını gezdi
Kaymakamdan köy ziyareti
Kaymakamdan köy ziyareti
TAŞKINA KORUMA
TAŞKINA KORUMA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim