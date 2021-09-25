Viraj kalkıyor

İlçe halkının ‘Ölüm Virajı’ adını verdiği karayolunda daha önce Yozgat Valisi Ziya Polat incelemelerde bulunarak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nü bilgilendirmişti. Karayollarından gelen teknik ekip, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile birlikte yol güzergahında ve virajın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup, nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Çakır, ‘’İlçemiz giriş yollarında kazaların çok olduğu Cemaloğlu ve İsaklı virajlarının düzeltilmesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Mevsim koşulları el verdiği süreçte düzeltme işine başlanacaktır’’ dedi.