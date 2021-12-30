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Velilerle toplantı

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul ziyaretinde bulunarak, Okul Aile Birliği Toplantısı’na katıldı.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:07
Velilerle toplantı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul Aile Birliği Toplantısında öğretmenler tarafından velilere öğrencilerin durumlarına ilişkin bilgilerin verildi. Toplantıda değerlendirmeler de bulunan Aksoy, öğrencilere de kaynak kitap vererek, sohbet etti. Toplantının sonunda taşıma şoförleri ile konuşarak, sorumluluklarına yönelik düşüncelerini paylaşan Aksoy, ‘’Sevgili yavrularımızın eğitim ve öğretimi için fedakârca görev yapan başta okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize ve taşıma şoförlerimize ilgileri ve emekleri için teşekkür ederim’’ dedi.  •Sümeyye İlhan•

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