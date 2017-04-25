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Vefalı teşekkür!

25 Nisan 2017 Salı 23:59
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Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde SOYDER Ozan Yazar ve Şairler Derneği ile Engelliler Umut Derneği Yöneticilerinden oluşan heyet Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i makamında ziyaret ederek Çanakkale gezilerine verilen destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Vefalı teşekkür!
Engelliler Umut Derneği ve SOYDER Ozan Yazar ve Şairler Derneğinin birlikte tertiplediği 2017 Tarihinde gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri ziyaretine Sorgun Belediyesi tarafından bir otobüs tahsis edildiğini ve gezinin iki gün sürdüğünü dile getiren dernek yöneticileri, 48 kişilik bir ekip ile Çanakkale şehitlerini ziyaret ettiklerini bildirdiler. Engelliler Umut Derneği ve SOYDER Ozan Yazar ve Şairler Derneği dernek başkanları Murat Erciyas ve Süleyman Özdemir’in beraberindeki heyet bu unutulmaz anın yaşanmasına sebep olan Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i unutmadılar. Başkan Şimşek’e, gezi dönüşü Çanakkale hatırası Seyit Onbaşının resminin yer aldığı saat ve Çanakkale’ye özgü hediyeler takdim ettiler. Sorgun Belediye Başkanı Şimşek ise hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, ”İnşallah imkânlarımız ölçüsünde bu tür hizmetlerimiz devam edecektir. Bizlere düşen kahraman ecdadımızı unutturmamak, derneklerimize bu tür faaliyetlerde de destek olmaktır” diye konuştu. 
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