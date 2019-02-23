Vatandaş sorunlarını anlattı

Karatepe köyünde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar istek, öneri ve şikâyetleri alındı. Kaymakam Özen, ‘’Vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmak suretiyle, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla halk günü toplantılarını köylerimizde yapıyoruz’’ dedi. Kaymakam Özen, vatandaşlardan gelen tüm taleplerin yakından takipçisi olacağını ifade etti.