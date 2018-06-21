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Ufukta sıcak su göründü

AKDAĞMADENİ ilçesinin Karadikmen Köyü’nde bulunan saniyede 100 litre debiye sahip 50 derece sıcaklığındaki termal su kaynağının ilçe merkezine taşınmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

Ufukta sıcak su göründü

AKDAĞMADENİ ilçesinin Karadikmen Köyü’nde bulunan saniyede 100 litre debiye sahip 50 derece sıcaklığındaki termal su kaynağının ilçe merkezine taşınmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Ufukta sıcak su göründü

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, sıcak suyun ilçeye getirilmesine yönelik başlatılan isale hattı yapımına hız verildiğini söyledi. Coşgun, Akdağmadeni ilçesi Karadikmen Köyü’nde bulunan termal su kaynaklarının işletme hakkının belediye tarafından satın alınmasının ardından 24 bin 500 dekar alanda termal su arama yetkisinin de belediyeye verildiğini hatırlattı. Başkan Coşgun, Akdağmadeni ilçesinin geleceği açısından çok önemli bir proje olduğunun altını çizerek, “Karadikmen Köyü’nde bulunan sıcak su kaynağı ilçemize kuş uçuşu 14 kilometre uzaklıktadır. İshale hattının yapımı hızla devam etmektedir. Çalışmalar İller Bankası tarafından yürütülmektedir’’ dedi.

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