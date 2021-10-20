Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1429.85
ALTIN
529.35
DOLAR
9.2864
STERLİN
12.8597
EURO
10.8377

Turşu üretim tesisi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesi’nde Turşu Üretim Tesislerinde sona gelindi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:35
Turşu üretim tesisi

Kaymakamımız Fatih Topuz, Oluközü Beldesinde faaliyete girecek olan Turşu Üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeye KOP tarafından da mali destek verildi. Oluközü Belediyesi hizmet binasında faaliyete başlayacak olan ‘Meşhur Oluközü Turşusu’ üretim tesisi ilçenin ve beldenin tanıtımına katkıda sağlayacağı, aynı zamanda da bölge halkına istihdam sağlaması bekleniyor. Kaymakam Topuz, İlce Tarım ve Orman Müdürü Faruk Anteplioğlu’dan bilgi aldıktan sonra, projenin önümüzdeki yıl Mayıs ayında tam kapasite ile hizmete gireceğini, günlük 2 ton kapasite ile turşu üretimi yapılacağını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Turşu üretim TesisiYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberAkdağmadeniOluközüTurşuÜretimTesisleriSonaGelindiFatihTopuzKOP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet içi bilgilendirme
Hizmet içi bilgilendirme
Hazırlık Kursu başladı
Hazırlık Kursu başladı
Kaymakama ziyaret
Kaymakama ziyaret
Mevlid-i Nebi haftası
Mevlid-i Nebi haftası
Hükümet binasının Temeli atıldı
Hükümet binasının Temeli atıldı
Engellilere akülü araç
Engellilere akülü araç
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim