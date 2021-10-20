Turşu üretim tesisi

Kaymakamımız Fatih Topuz, Oluközü Beldesinde faaliyete girecek olan Turşu Üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeye KOP tarafından da mali destek verildi. Oluközü Belediyesi hizmet binasında faaliyete başlayacak olan ‘Meşhur Oluközü Turşusu’ üretim tesisi ilçenin ve beldenin tanıtımına katkıda sağlayacağı, aynı zamanda da bölge halkına istihdam sağlaması bekleniyor. Kaymakam Topuz, İlce Tarım ve Orman Müdürü Faruk Anteplioğlu’dan bilgi aldıktan sonra, projenin önümüzdeki yıl Mayıs ayında tam kapasite ile hizmete gireceğini, günlük 2 ton kapasite ile turşu üretimi yapılacağını bildirdi.