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TURiZM iÇiN iLK ADIM

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin ormanlık kesiminin ekoturizme açılabilmesine yönelik başlatılan çalışmalarda ilk ciddi adım atıldı.

09 Kasım 2021 Salı 00:48
TURiZM iÇiN iLK ADIM

İÇ Anadolu Bölgesi’nin saklı cenneti olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanların potansiyelinin canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalarla ilgili ilk ciddi adım da atıldı. Akdağmadeni ilçesinin doğa ve trekking tutkunları ile kampçılık alanında misafirlerini ağırladı. Akdağmadeni İlçesini rotalarına ekleyen doğa sporları kulüpleri Anadolu’nun saklı cennetini keşfediyor. Kırşehir’den Akdağmadeni ilçesine gelen ‘Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking’ kulübü üyeleri,  ilçede belirlenen yaklaşık 15 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı. Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu ve Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu idarecileri ile Oran Kalkınma Ajansı yetkilileri de katıldı. Akdağmadeni Belediyesi tarafından ağırlanan 50 kişilik grup, ilçenin doğal güzellikleri arasında unutulmaz bir günü geride bıraktı. Doğa yürüyüşüne katılarak trekking kulübünü yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile Akdağmadeni Belediyesi Kültür ve Turizm Birimi rota boyunca katılımcılara ilçe hakkında detaylı bilgiler verdi. Yalçın, ‘’İç Anadolu Bölgesi’nin bozkırına inat yemyeşil sarıçam ormanlarıyla kaplı olan ilçemizde bugün ‘Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking’ kulübünü ağırladık. İç Anadolu’nun saklı cenneti konumunda olan Akdağmadeni ormanları yapacağımız profesyonel bir çalışma ile doğaseverlerin ilgilisini çekecek bir merkez haline gelecektir. Bu çalışmalar içerisinde, yürüyüş parkurları, trekking etkinlikleri, kamp alanları gibi güzel örnekler oluşturarak Akdağmadeni doğal güzelliklerini ortaya çıkarmaya planlamaktayız. Tüm Doğaseverleri İç Anadolu’nun akciğerleri olan Akdağmadeni’ne bekliyoruz’’ dedi. Kırşehir Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hikmet Gözübüyük de, Orta Anadolu’nun en güzel ormanlarının bulunduğu, doğasının, coğrafyasının yürümeye çok müsait olduğu Akdağmadeni ilçesinde iyi bir gün geçirdiklerini kaydetti. Gözübüyük, ‘’Belediye Başkanımız ve yerel halk sağ olsunlar bizleri çok sıcak karşıladılar. İklimi ve coğrafyasıyla bizleri büyüleyen Akdağmadeni özellikle kampçılık ve doğa yürüyüşü için çok müsait imkanlar sunuyor. Bugün akciğerlerimizi tamamen temizledik. Başta Belediye Başkanımız Nezih Yalçın olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyor, tüm doğa severlerin Akdağmadeni’ni görmelerini tavsiye ediyorum’’ diye konuştu. Kır Dost trekking kulübünün yapmış olduğu doğa yürüyüşü artçı Fırat Karagüllü ve rehber Fevzi Çatar eşliğinde 5 oluk mevkiinde son buldu. 

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