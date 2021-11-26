Toplantıya katıldılar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetin engellenmesi için yürütülmesi gereken çalışmalar, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşam, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ile yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.