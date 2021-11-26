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Toplantıya katıldılar

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde, Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme Ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:01
Toplantıya katıldılar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantıKaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetin engellenmesi için yürütülmesi gereken çalışmalar, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşam, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ile yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

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