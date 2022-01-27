Toplantılar yapıldı

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulunda, DÖGEP toplantısı yapıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Hz. Muhammed'in eğitim anlayışı ve eğitim metotları hakkında konuşuldu. 13 öğretmenin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Hz. Peygamberin kendi çocuklarına ve ümmetine nasıl bir eğitim verdiği konusu görüşülerek, eğitimle ilgili hadisleri söylenip, konu ile ilgili kitaplardan bazı bölümler okunarak örneklendirildi.

ÇANDIR

Çandır İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yozgat Yönetici Gelişim il Eylem Planı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, İmam Hatip Okul Müdürü Kasım İnci ile Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü Ahmet Tokgöz başkanlığında YÖGEP toplantısı yapıldı. Toplantıda modern çağda yeni neslin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak konularında bilgiler verilip, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

SARAYKENT

Saraykent İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Din Öğretimi Okul Müdürlerinin katılımları ile YÖGEP toplantısı, okullarda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin katılımları ile de DÖGEP toplantısı yapıldı.

KADIŞEHRİ

Kadışehri’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla DÖGEP toplantısı, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu idarecilerinin katılımıyla da YÖGEP toplantısı yapılarak belirlenen konular görüşüldü.

YENİFAKILI

Yenifakılı’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut'un başkanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla DÖGEP toplantısı, Şube Müdürü Bekir Demirezen başkanlığında, Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu İdarecilerinin katılımıyla YÖGEP toplantısı yapılarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin rolünün önemi ile Değerler Eğitimi üzerinde duruldu. •Sümeyye İlhan•