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Yozgat
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Toplantılar yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Yozgat’ın İlçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı(DÖGEP) toplantıları yapıldı.+

27 Ocak 2022 Perşembe 00:45
Toplantılar yapıldı

BOĞAZLIYAN
Boğazlıyan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulunda, DÖGEP toplantıyapıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Hz. Muhammed'in eğitim anlayışı ve eğitim metotları hakkında konuşuldu. 13 öğretmenin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Hz. Peygamberin kendi çocuklarına ve ümmetine nasıl bir eğitim verdiği konusu görüşülerek, eğitimle ilgili hadisleri söylenip, konu ile ilgili kitaplardan bazı bölümler okunarak örneklendirildi.
ÇANDIR
Çandır İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yozgat Yönetici Gelişim il Eylem Planı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, İmam Hatip Okul Müdürü Kasım İnci ile Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü Ahmet Tokgöz başkanlığında YÖGEP toplantısı yapıldı. Toplantıda modern çağda yeni neslin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak konularında bilgiler verilip, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
SARAYKENT
Saraykent İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Din Öğretimi Okul Müdürlerinin katılımları ile YÖGEP toplantısı, okullarda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinin katılımları ile de DÖGEP toplantısı yapıldı. 
KADIŞEHRİ 
Kadışehri’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla DÖGEP toplantısı, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu idarecilerinin katılımıyla da YÖGEP toplantısı yapılarak belirlenen konular görüşüldü. 
YENİFAKILI
Yenifakılı’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut'un başkanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla DÖGEP toplantısı, Şube Müdürü Bekir Demirezen başkanlığında, Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu İdarecilerinin katılımıyla YÖGEP toplantısı yapılarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin rolünün önemi ile Değerler Eğitimi üzerinde duruldu. •Sümeyye İlhan•

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