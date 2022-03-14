Toplantı gerçekleşti

Toplantımız kapsamında, öğrencilerimiz tarafından Ramazan ayında yapılacak olan Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması, Peygamber Efendimizin Hayatı konulu bilgi yarışması, Ramazan ayının ruhuna uygun sosyal ve sorumluluk konuları üzerine istişarelerde bulunup kararları alındı.

Toplantıya katılım sağlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre öğretmenlerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy” Kıymetli meslektaşlarıma çalışmaları için çok teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz toplantıda öğrencilerimiz için yapacağımız programlar hakkında kararlar aldık. Bin aydan daha hayırlı Ramazan’a kavuşmayı Rabbimizden dilerim” dedi.