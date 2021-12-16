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Test kitapları

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde öğrencilere test kitaplarının dağıtımına devam ediliyor.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:26
Test kitapları

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Aksoy, temin ettikleri ‘Test Kitabı Setlerini’ öğrencilere teslim edip, sohbet yaptı. Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan sevgili gençlerin, hayallerindeki üniversiteye gidip daha güzel gelecek kurabilmeleri için destek olmaya her daim onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hep sizinleyiz sevgili gençler!’’ dedi. 

Son Güncelleme: 15.12.2021 17:31
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