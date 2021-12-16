Test kitapları

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Aksoy, temin ettikleri ‘Test Kitabı Setlerini’ öğrencilere teslim edip, sohbet yaptı. Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan sevgili gençlerin, hayallerindeki üniversiteye gidip daha güzel gelecek kurabilmeleri için destek olmaya her daim onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hep sizinleyiz sevgili gençler!’’ dedi.