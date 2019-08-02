Tercihler tamam

Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren tam gün rehberlik hizmeti sunan rehber öğretmenler öğrencilerin yoğun ilgisinden oldukça memnun. Yapılan uygulamada özellikle öğrenci velilerinin de çocuklarını yalnız bırakmadığı görüldü. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, öğrencilerin yıl boyunca üniversite hedeflerine ulaşabilmek için çalıştıklarını hatırlatarak, aldıkları puanların neticesinde onların daha bilinçli tercih yapmaları doğrultusunda tercih danışmanlığı birimi oluşturduklarını kaydetti. Ceylan, ‘Öğrencilerin meslek seçimlerinde en önemli bir basamak olan üniversitelere geçişte tercih son derece önemlidir. Yapılan tercih hatalarının öğrencilerimizin hayatlarında büyük sıkıntılar meydana getirdiğini görmekteyiz. Bu bağlamda öğrencileri öğrenim görecekleri üniversite bölümleri noktasında bilgilendirmek amaçlarımız arasındadır. Diğer bir konu ise öğrencilerimizin aldıkları puanların en verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için yüzdelik dilimleri esas olmak üzere sağlıklı bir çalışmanın yapılması önceliklerimizin arasındadır. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum’ dedi.