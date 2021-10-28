Taşımalı denetlendi

2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servislerinin denetimlerinde, Covid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ile birlikte Şube Müdürü Yasin Gürsoy da denetimlere katıldı. Servis Denetim Komisyonu Üyeleri, öğrenci servis araçlarının yönetmeliklere uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, pandemi sürecinde gerekli olan tedbirleri alıp, almadıklarını kontrol etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılının huzur, güven içerisinde sürdürülebilmesi için öğrenci servisi hizmetli veren araçların işletme ruhsatları ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğu da ekipler tarafından kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları denetimi yapan ekipler, şoförlere ve öğrencilere Covid19 tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Yıl içerisinde farklı güzergah ve periyodlarda denetimlere devam edileceği bildirildi.