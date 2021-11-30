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TARIMI TANIDILAR

Yozgat Aydıncık İlçesinde lise öğrencileri, Antalya Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.

30 Kasım 2021 Salı 00:56
TARIMI TANIDILAR

Aydıncık Kaymakamlığı desteği ve koordinasyonu ile Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’inci sınıf tarım bölümü öğrencilerinin, Antalya Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Akdeniz Üniversitesini ziyaret etmeleri için gezi düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi’ne giden öğrenciler, Üniversiteye ait fakülteler ile Tarım ve Hayvancılık Bölümüne ait alanları gezdi. Buradaki işleyişler hakkında çeşitli bilgiler edinen öğrenciler, üniversite ortamı da tanımış oldular. Öğrenciler, daha sonra Antalya Tarım ve Hayvancılık fuarına giderek, çeşitli alanlarda tarımın ve hayvancılığın işleyişi hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler, gelecekteki zirai çalışma alanlarının da tanıtıldığı fuar ziyaretinin son derece verimli geçtiğini belirttiler. Öğrenciler, yol güzergâhı üzerinde bulunan Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmeyi de unutmadılar. Kaymakam İrem Baha Yağan, öğrencilere sınav öncesi moral olması ve üniversite ortamını görerek özgüvenlerinin oluşması amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Utku İnce ve öğretmelerin gözetiminde 11 öğrenciyi Antalya’ya gönderdiklerini belirtti. Kaymakam Yağan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları ve başarılı bir birey olarak toplum hayatındaki yerlerini almaları için Kaymakamlık olarak öğrencilere her türlü desteği vererek yanlarında olacaklarını ifade etti.

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