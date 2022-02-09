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Tanışma toplantısı düzenlendi

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının 2’nci döneminde göreve başlayan öğretmenler ile tanışma toplantısı yaptı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:26
Tanışma toplantısı düzenlendi

2’nci dönemin başlaması ile beraber öğretmenler ile tanışma toplantısı düzenleyen Aksoy, “ Bir dönemi geride bıraktık. İnşallah ikinci dönemimizde sorunsuz bir şekilde devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek tanışma toplantısı düzenledik. Önemli olan ilçemizde eğitimimizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Kapımız herkese açık. . Kıymetli meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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