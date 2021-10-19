Takograf kartı hizmeti

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, ulaştırma sektöründeki sayısal Takograf kartı hizmetlerine başlanıldığını belirterek, ‘’Türkiye genelinde sadece 91 Ticaret ve Sanayi Odası’nda verilmekte olan Dijital Ehliyetler artık Odamızda da verilebilecektir’’ dedi. Arslan, hizmet sınırlarını sürekli genişletmek için çalıştıklarını belirterek, karayolu taşımacılığının yerel ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri olduğunu aktardı. Arslan, karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hükümler gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması kapsamında tüm ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalara ve çalışanlarına Dijital Ehliyet alma zorunluğunun getirildiğini bildirdi. Arslan, ‘’Üyelerimiz Dijital Ehliyet olarak da bilinen Sayısal Takograf hizmetini Odamız bünyesinde almaya başlayacaktır. Odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun. Üyelerimize ve bölgemize daha iyi hizmet etmek için çalışan emek veren Yönetim ve Meclis Kurulumuz üyelerimiz ve ilçemiz adına Odamızın yetkilendirilmesi sürecin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve desteğini ve yardımını bizden esirgemeyen TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.