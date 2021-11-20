Tadilat yapılıyor

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek okullarda bakım onarım çalışmaları başlattı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında okulların iç ve dış tadilat işleri yapılıyor.
20 Kasım 2021 Cumartesi 00:47
Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde okulların ara tatil olmasıyla okullarda bakım onarım çalışmaları başladı.
Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek okullarda bakım onarım çalışmaları başlattı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında okulların iç ve dış tadilat işleri yapılıyor.