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Tadilat yapılıyor

Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde okulların ara tatil olmasıyla okullarda bakım onarım çalışmaları başladı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:47
Tadilat yapılıyor

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek okullarda bakım onarım çalışmaları başlattı.  Bakım onarım çalışmaları kapsamında okulların iç ve dış tadilat işleri yapılıyor. 

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