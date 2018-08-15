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Sosyal tesis hazır

AKDAĞMADENİ Belediyesi Kadıpınar Sosyal Tesisleri hizmete hazır hale getirildi.

Sosyal tesis hazır

AKDAĞMADENİ Belediyesi Kadıpınar Sosyal Tesisleri hizmete hazır hale getirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
27 Okunma
Sosyal tesis hazır

İlçenin sembollerinden biri olan Kadıpınarı Sosyal Tesisi, yapılan tadilat sonrasında tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. Sabah kahvaltısı, tost, gözleme çeşitleri, Akdağmadeni Salebi, soğuk ve sıcak içecek çeşitlerinin bulunduğu mesire alanında vatandaşların rahatlıkla piknik yapacakları kameriyeler, piknik alanları bulunuyor. Yenilenen yüzüyle Kadıpınarı mesire alanı vatandaşları bekliyor.

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