Sosyal tesis hazır

İlçenin sembollerinden biri olan Kadıpınarı Sosyal Tesisi, yapılan tadilat sonrasında tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. Sabah kahvaltısı, tost, gözleme çeşitleri, Akdağmadeni Salebi, soğuk ve sıcak içecek çeşitlerinin bulunduğu mesire alanında vatandaşların rahatlıkla piknik yapacakları kameriyeler, piknik alanları bulunuyor. Yenilenen yüzüyle Kadıpınarı mesire alanı vatandaşları bekliyor.