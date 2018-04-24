Sorgun’da hummalı çalışma

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, havaların ısınmasıyla birlikte konteynırlara bırakılan çöplerin bir yandan kötü kokular yayarken, bir yandan da sinek ve bazı haşerelerin üremesi için uygun ortam oluşturduğunu söyledi. Şimşek, “Vatandaşlarımız genelde çöplerini konteynırlara atıyor ama bazı yerlerde konteynırların yanına bıraktıklarına da şahit oluyoruz. Şayet temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak, vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olması gerekir. Biz belediye olarak 300 adet 800 litrelik, 200 adet de 400 litrelik olmak üzere toplam 500 adet yeni konteynır aldık. Bazı mahallelerimizde çöp bidonları vardı. Onlar çürümüş, özelliğini kaybetmişti. Bir yandan onları yeniliyor, bir yandan da ihtiyaç olan yerlere koyuyoruz. İlçemizi temiz tutmak adına ben tüm vatandaşlarımızdan çöplerini kapalı poşetler içerisinde konteynırlara atmalarını rica ediyorum” dedi.

Başkan Şimşek, “Dereler, gübrelikler gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına şubat ayında başladık. Geçen yıl ilaçlama çalışmaları bir şirket tarafından yürütülüyordu, bu yıl kendi ekiplerimiz bu işi yapıyorlar. Bu çalışmalarda bir yıl içerisinde 400 litre civarında, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaç kullanılacak” diye konuştu.

