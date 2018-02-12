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SORGUN’DA DESTEK MİTİNGİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde yuvalanan terör örgütlerini yok etmeye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Sorgun ilçesinde düzenlenen yürüyüş ve miting ile Mehmetçiğe destek verildi.

SORGUN’DA DESTEK MİTİNGİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde yuvalanan terör örgütlerini yok etmeye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Sorgun ilçesinde düzenlenen yürüyüş ve miting ile Mehmetçiğe destek verildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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SORGUN’DA DESTEK MİTİNGİ

Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen miting, Sorgun Belediyesi önündeki Meydana kadar süren yürüyüşün ardından başladı.
Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ülke olarak, millet olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadığının altını çizdi, Türkiye’nin her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olmayı ilke olarak benimseyerek, bunun da gereğini yaptığını ifade etti. Türkiye’nin her zaman ve her yerde adaleti ve hakkı haykırdığına vurgu yapan Yüksel, bu nedenle kahraman ordumuzun Afrin'de bulunduğunu, Mehmetçiğin, sınırdaki terör unsurlarını temizlemek, bölgeye barış ve adalet getirmek için hareketi gerçekleştirmekte olduğunu anlattı.
Yüksel, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ölmekten korkmayan, geri dönmeyi düşünmeden, düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletin bireyleri olarak bu toprakların mayasına güveniyoruz. Gerek duyulduğu takdirde tüm teşkilatlar olarak cepheye koşmaya, devletimizin vereceği tüm görevlere hazırız’ dedi.
Konuşmanın ardından, tekbirler getirildi, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez, Vatan sana canım feda’ sloganları atıldı.
Miting, Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer'in yaptığı dua ile tamamlandı.

Son Güncelleme: 12.02.2018 09:23
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