Sorgun’da büyük fuar!

Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 3. AGRO Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı törenle açıldı. Sorgun fuar alanında düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, sivil toplum kuruşlu temsilcileri, çiftçiler ve firma yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz emeği ile sermayesi ile aklıyla hareket eden yatırımcıyla tüketiciyi buluşturan bu tür fuarların önemli olduğunu belirterek,"3.AGRO Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı tüketici kardeşlerimiz ile yan yana alan ile vereni buluşturan bir fuar. Herşeyi dışa bağımlı olarak yaşasaydık ekonomimiz bu kadar gelişmezdi. Bu bakımdan aklını kullanan, sermayesini kullanan, bu ülkü için bir çivi çakıp katma değer yaratan vatanı için her türlü bekasını ortaya koyan bütün yatırımcılarımızın anlından öpüyorum" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise fuarların üretici ile teknolojinin buluştuğu bir yer olduğunu kaydederek,"Sorgun Tarım Fuarının bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk yılla bu yıl arasında görüyoruz ki çok büyük farklar var. Hem mekansal olarak hemde fiziki kapasite bakımından çok büyük farklar göze çarpıyor. Teknolojimizin de her geçen gün değiştiğini ve büyüğünü görüyoruz. Eğer Yozgat'ı ve Sorgun'u turizmin başkenti yapmak istiyorsak. Tarım başkenti, hayvancılığın başkenti, termal başkenti yapmak istiyorsak değerlerimizi, kültürümüzü, beyin yapımızı da bir araya getirmek suretiyle Yozgat'ın ve Sorgun'un kalkınmasına katkı sunmamız gerekiyor" diye konuştu.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da Sorgun için her geçen gün daha yeni, daha iyi bir şeyler yapmak çalıştıklarını söyleyerek,"Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz fuarımızın geçen yıl yaptığımız fuarımızdan daha da ileride olduğunu görmek bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Her yıl artan trend, özellikle katılan firma ve ziyaretçi sayısı açısından bizleri oldukça gururlandırmıştır. Fuar alanımızın daha da büyümesi, katılan firma sayısının artması somut olarak gelişimin göstergeleridir, ilk iki yıla nazaran ziyaretçi sayısında artış olacağını ummuyor, kesinlikle inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Adem Yılmaz ve beraberindekiler fuarın açılışını yaptı. Açılışın ardından katılımcılar fuarı gezdi.