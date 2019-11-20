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Sorgun’da altyapı çalışması  

SORGUN Belediyesi yağmur suyu drenaj hattı ve içme suyunda kullanılan asbestli boruları değiştirmeye yönelik çalışma başlattı.

Sorgun’da altyapı çalışması  

SORGUN Belediyesi yağmur suyu drenaj hattı ve içme suyunda kullanılan asbestli boruları değiştirmeye yönelik çalışma başlattı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Sorgun’da altyapı çalışması  

Belediye Başkanı Mustafa Erkut yaklaşık 40 yıl önce döşenen boruların ömrünü tamamladığını ve yenilenmesi gerektiğini belirtti.
Yağmur suyu drenaj hattının çalışmasıyla yağışlı havalarda su birikintisi ve olası sel baskınlarının önüne geçileceğini ifade eden Ekinci, "Kısa süreli de olsa şiddetli yağışlarda İlyas Arslan Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, İkikara yolu, Yeşilöz Mahallesi gibi bazı cadde ve sokaklarda mazgal ve hatların tıkanması sonucu taşkınlar yaşanabiliyordu. Şimdi buralara 2 bin 500 metre civarında boru döşüyoruz. Bir asır boyunca dayanacak olan bu borularla inşallah bir daha taşkın yaşamayacağız." dedi.
Ekinci, ilçede 1980 yılında içme suyu hattına döşenen asbestli boruların da yağmur suyu drenaj hattının tamamlanmasının ardından değiştirileceğini ifade etti.
Asbestli boruların sağlık açısından da zararlı olduğuna değinen Ekinci, "Bu boruları 100 yıllık ömrü olan borularla değiştireceğiz. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyeceğiz. Amacımız her şeyin en iyisine layık olan halkımıza en sağlıklı içme suyu sunmak." diye konuştu.

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Sorgun’da Altyapı çalışması
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