Sorgun’a Okul Pansiyonu

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan, Sorgun 24 derslik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 200 Öğrencilik Pansiyon Binası ikmal inşaatı yapım işi ile ilgili KDV dahil 12 milyon 92 bin 640 lira bedelle sözleşme imzalandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Yatırımın İlimize gelmesinde, gerçekleşmesinde emek veren, katkı sağlayan Devlet Ricalimize, İl Özel İdaremize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Müdürlüğümüz İnşaat Emlak Birimine teşekkür eder, Ülkemize ve İlimize hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım’’ dedi.