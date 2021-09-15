Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1434.43
ALTIN
490.14
DOLAR
8.4355
STERLİN
11.6930
EURO
9.9976

Sorgun’a Okul Pansiyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapımı planlanan lise pansiyonu binasının ihalesi yapıldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:27
Sorgun’a Okul Pansiyonu

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan, Sorgun 24 derslik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 200 Öğrencilik Pansiyon Binası ikmal inşaatı yapım işi ile ilgili KDV dahil 12 milyon 92 bin 640 lira bedelle sözleşme imzalandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Yatırımın İlimize gelmesinde, gerçekleşmesinde emek veren, katkı sağlayan Devlet Ricalimize, İl  Özel İdaremize, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğüne, Müdürlüğümüz İnşaat Emlak Birimine teşekkür eder, Ülkemize ve İlimize hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’a Okul Pansiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırtasiye desteği
Kırtasiye desteği
Akdağmadeni değişiyor
Akdağmadeni değişiyor
Yol çalışmalarına devam
Yol çalışmalarına devam
BU KAVŞAK NORMALMiŞ!
BU KAVŞAK NORMALMiŞ!
Ferhat Yılmaz’a ödül
Ferhat Yılmaz’a ödül
Eğitim konuşuldu
Eğitim konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim