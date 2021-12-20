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SONA GELiNDi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde geçtiğimiz yıl Ekim ayı içiresinde temeli atılan Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu binası inşaatında sona gelindi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:48
SONA GELiNDi

Yozgat'ın, Saraykent ilçesinde Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu binasının önümüzdeki yıl açılması planlanıyor. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, geçtiğimiz yıl Ekim ayının ilk haftasında temeli atılan Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu binası inşaatını gezip, son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Öçal, Saraykent Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyon binasının ilçenin önemli bir eksiğini tamamlayacağını söyledi. Merkez binasının inşaatının tamamlanıp, ince işçiliğinin yapıldığını aktaran Başkan Öçal, kış sezonunda çalışmaların tamamlanarak, önümüzdeki yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığını aktardı. Başkan Öçal, hekimlerin daha güzel ortamda çalışacaklarını, vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini bildirdi. Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ‘’Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız zor şartlarda çalışıyordu. Yeni bina ile daha güzel şartlara kavuşacak. Binamız hizmete açıldıktan sonra farklı alanlarda bulunan 112 istasyonumuz da bu binada hizmet verecek. Bu hizmeti ilçemize kazandırmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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