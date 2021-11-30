SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde etkinliklerin devam ettiğini söyledi. Uğuz, ‘’Bu kapsamda Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi hafta sonunda gerçekleştirildi. Bu eğitim programı ile 17-30 yaş arası gençlerin sivil toplum ve gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanarak; aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması amaçlanmıştır’’ dedi.