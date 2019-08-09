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Sırada Yerköy var

SARIKAYA ilçesindeki tarihi Roma Hamamı kalıntılarının gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar devam ederken, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yerköy ilçesinde bulunan tarihi ‘Uyuz Hamamı’ bölgesinde de yüzey araştırması ve kazı çalışmaları yapmak üzere hazırlıklara başladı.

Sırada Yerköy var

SARIKAYA ilçesindeki tarihi Roma Hamamı kalıntılarının gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar devam ederken, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yerköy ilçesinde bulunan tarihi ‘Uyuz Hamamı’ bölgesinde de yüzey araştırması ve kazı çalışmaları yapmak üzere hazırlıklara başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Sırada Yerköy var

Bakanlık tarafından gerekli izinlerin verilmesi halinde Yerköy ilçesindeki Uyuz Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede Bozok Üniversitesi ile birlikte önce yüzey araştırması daha sonra da kazılara başlanılabileceği kaydedildi.  Yerköy İlçe merkezine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Uyuz Hamamı, sit alanı içerisinde bulunuyor. Daha önce hamam olarak kullanılan bölgedeki su, aynı bölgede yer alan özel bir şirkete verilerek, kaplıca tesisi yapılmasına izin verildi. 1988 yılında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kısa süreli sondaj kazısında Roma Dönemine ait sikkeden yola çıkılarak bölgede, MS 307-340 tarihlerinde iskan edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan tespit çalışmalarında Uyuz Hamamı'nın batısında yaklaşık 50 metre mesafede yine aynı döneme ait seramik ocağının bulunduğu da kaydedildi. Yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda yer alan Uyuz Hamamına 600 metre uzaklık, Delice Irmağı'nın kenarında doğal bir kayalık tepe görünümündeki Hacı Ahmet Dağı eteklerindeki höyüğün, yayvan şekildeki 95 metre çapında olduğu bildirildi. .
MEVCUT KAPLICA
Yerköy ilçesinde bulunan kaplıcanın, klorlu, sülfatlı sular grubundan olduğu, 44 derece sıcaklıktaki kaplıca suyunda sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir-alüminyum, sülfat, klorür, hidrokarbonat, nitrat iyonu bulunduğu, ayrıca metaslikat asidi içerdiği kaydedildi. 
Kaplıca sularının nevrit, kronik romatizmal hastalıklar, çeşitli ağrılı hastalıklar, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, nevralji hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı, çamur kürlerinin de bulunduğu bildirildi. Kaplıcanın bulunduğu alan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak ilan edildi. Alanda yapılan arkeolojik kazılarda çeşitli dönemlere ait buluntular ortaya çıkarıldı. Halk arasında Uyuz Hamamı diye adlandırılan bölgede, kaplıca sularının oluşturduğu göletlerde çamur banyosunun da yapıldığının altı çizildi. 
HEYKEL BULUNDU
Yerköy ilçesindeki Uyuz Hamamı’nın bulunduğu bölgede 1998 yılında yapılan kurturma kazıları sırasında normal insan boyutuna göre bir miktar küçük, giyimli kadın torsosu, iki parçadan oluşan gövde, kaide ile birlikte dört parça halinde gün yüzüne çıkartıldığı da kaydedildi. Kazı kayıtlarına göre, heykel parçalarının ortaya çıkartıldığı alanın çevresinde yapılan değişik sondajlar sonucunda buluntular arasında yer yer duvar temelleri ile birlikte mimari kalıntılar, Roma Dönemi’ne ait birkaç bronz sikkenin de mevcut olduğu bilgisine yer verildi. Yapılacak yüzey araştırması ve kazılar sonucunda bölgede çıkartılabilecek tarihi yapının turizme kazandırılması ile Yerköy ilçesinin de önemli bir turizm merkezi haline gelebileceğinin altı çizildi.

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