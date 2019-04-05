Şiir tadında masal anlatımı

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Masal Anlatma yarışması bu yıl da ilgi gördü. İlk ve Ortaokul kategorisinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Türk ve dünya klasiklerinden masallarını anlattı. Şiir gecesi tadında gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerin kostüm, sahne, jest ve mimikleriyle masalları yaşarcasına anlatmaları izleyenlerde büyük etki uyandırdı. Yarışmada derece yapan öğrencilere katılım belgeleri ve günün anlamına yönelik hediyeler takdim edildi. Unutulmaya üz tutan geleneklerden olan masal anlatıcılığının özellikle, soğuk ve uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olduğu belirtildi.