Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çevre dostu dönüşüm hedefiyle Sıfır Atık Projesi'nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılması amacıyla Aze Çevre Teknolojileri firması ile gerçekleştirdikleri protokol çerçevesinde muhteşem kart ve akıllı geri dönüşüm kutularının 6 aylık deneme süresince faaliyete geçirildiğini söyledi. Coşar, ‘’Çevremizin korunması ve en güzel haliyle geleceğe taşınabilmesi için akıllı geri dönüşüm kutularının olduğu bölgelere geri dönüşüm kafesleri yerleştirmek için çalışma başlatıyoruz. Sürdürülebilir bir çevre için mavi poşetlerinizi belediyemizden temin etmeye devam edebilirsiniz. Geçen zaman içerisinde akıllı geri dönüşüm kutularında sürekli oluşan arızalar ve gerekli teknik desteğin sağlanmaması nedeniyle bundan sonraki süreçte yeniden protokol sözleşmesi imzalanmamıştır’’ dedi.