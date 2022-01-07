ŞİFA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Çarşı merkezinde eksikliği hissedilen Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi’ vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “İlçemiz eksikliği hissedilen sağlık merkezimizi geçtiğimiz yıl vatandaşlarımızın hizmetine açmıştık. Açtığımız sağlık merkezinde; tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ve solunum fonksiyon testi hizmeti verilmektedir. Ayrıca beslenme ve diyet uzmanımızın kontrolünde obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam öneri sunarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için katkı sunuyoruz. Sizden aldığımız güç ve destekle İlçemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.•Rabia Şahin•