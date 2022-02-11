SICAK YEMEK PROJESiNE DESTEK

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz öncülüğünde yürütülen Sıcak Yemek Projesi ile her gün 180 haneye üç çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor. Sıcak Yemek Projesi ile yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve tek başına yaşayan vatandaşlara, devletin yanlarında olduğunu hissettirdiklerini belirten Kaymakam Açıkgöz, Saraykent’te bir kişinin dahi gece yatağa aç girmeyeceği bir yemek temin sistemi oluşturduklarını söyledi. Her gece saat 03.00'te hazırlanmaya başlanılan yemeklerin dağıtım ekipleri tarafından yaşlı, engelli ve muhtaç durumda olan vatandaşların adreslerine tek tek götürüldüğünü ifade eden Kaymakam Açıkgöz, bu kriterlerin dışında olup ameliyat olmuş, hastalık veya rahatsızlık geçiren, sıkıntıya düşen bir vatandaşında Sıcak Yemek Projesi kapsamında yemek imkanından faydalanabildiğini vurguladı. Açıkgöz, güçlü devlet olmanın gereği ne ise tüm vatandaşlar için yerine getirdiklerini vurgulayarak, ‘’Eğer ilçemde tek bir vatandaşım dahi, gece yatağa aç girer ise bunun mesuliyetinin şahsıma ait olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısıyla Sıcak Yemek Projemizden faydalanmak isteyenlere aynı gün sıcak yemeğini götürmeye başlıyoruz” dedi.

‘MİLLETİMİZ SAHİP ÇIKINCA DAHA KALİTELİ’

Hayırsever vatandaşların çok yoğun bir şekilde Sıcak Yemek Projesine ilgi gösterdiğini ifade eden Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Projemizin ulusal basın yayın kuruluşlarında yer almasının ardından, birçok telefon aldık. Özellikle yurt dışında yaşayan Yozgatlı gurbetçilerimiz, projemize destek olmak istediler. Allah, her birinden ayrı ayrı razı olsun’’ diye konuştu. Açıkgöz, esasen devletin ödeneğinin, projenin devam ettirmesi için yeterli olduğunu ve projenin yıllık 625 Bin lira bütçesi olduğunu belirterek, ‘’Devletimiz, vatandaşlarımızın her ihtiyacını düşünüyor. Kaç gün etli yemek yiyecekleri dahi proje kapsamında ince ince hesap ediliyor. Tabi bu tür projelere, milletimiz sahip çıktığında çok daha kaliteli, çok daha sürekli ve devamlılığı olan hizmetler ortaya çıkıyor. İnsanımız, Allah için verdiğinin hedefe ulaşacağını bildiği zaman cömertlikte sınır tanımıyor. Bunun en güzel örneği bu projede yaşandı’’ dedi.

10 GÜNDE 12 KOYUN BAĞIŞI

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, sadece 10 gün içerisinde 12 adet koyun bağışı yapıldığını söyleyerek, Yozgat’ı hayatında hiç görmeyen bir kişinin İstanbul’dan bağışta bulunduğunu belirtti. Esnaflarında bağışta bulunduğunu ifade eden Açıkgöz, ‘’Bu süreçte gün geldi, bir vatandaşımızın bir koyunu kucaklayıp getirdiğine şahit olduk. Gün geldi Berlin’de taksi şoförlüğü yapan Yozgatlı bir vatandaşımız, bu projeye destek oldu. Hatta o kadar ilginç şeyler yaşadık ki, birisini burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Ekibimiz, bir hayırsevere koyun almak için Altınsu köyümüze gidiyorlar. Koyunun aşevi için alındığını öğrenen koyunların sahibi, iki adet de ben bağışlayayım, benimkileri de kesin diyerek bağışta bulunuyor. Biz, bir koyun beklerken arkadaşlarımız üç koyunla geldiler. İşte bu insanımızın cömertliğinin, irfanının ve Allah sevgisinin bir sonucu. Allah tüm hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Mallarını bereketlendirsin. Bizlere de vatandaşlarımızın emanetlerini, en güzel şekilde hizmete dönüştürmeyi daima nasip etsin’’ diye konuştu. Bağışlanan üç koyun da, Kaymakam Açıkgöz’ün ve Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinci’nin katılımıyla İlçe Vaizi Fatih Şahan’ın duasının ardından aşevi aşçısı Yaşar Gürbüz tarafından kesildi. •Sümeyye İlhan•