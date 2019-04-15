Sevgi ve barış için

Şenliğe 100 öğrenci katılırken, velilerde onları yalnız bırakmadı. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği şenlikte çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Saraykent İlkokulu Öğrencileri böylelikle uçurtmalarını kendileri yaparak gelişen teknolojinin zararlı bağımlılığından bir nebze olsun kurtulmanın çarelerinden bir tanesine ulaşmış oldular. Okul müdürü Yusuf Bolat, "Baharın gelişi ile birlikte öğrencilerimizin yıl boyunca çalışmalarının bir karşılığı olarak onların üzerindeki stresi azaltmak ve derslerine daha çok motive edebilmek için uçurtma şenliği düzenledik. Etkinliğimize çocukluk yıllarını tekrar yaşamak isteyen velilerimizin de katılması okul yönetimi olarak bizleri çok mutlu etti. Çocukluk yıllarımızda bizler büyük bir heyecanla kendi oyuncaklarımızı tasarlayıp, zevk içerisinde ve aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusu ile oynardık’’ dedi.

Bolat, günümüzde özellikle cep telefonlarının yaygınlaşması ve bu telefonlara oyunların yüklenmesiyle teknoloji bağımlılığı gitgide artmaya başladığına da dikkat çekti. Bolat, ‘’Bizler okul yönetimi ve değerli öğretmenlerimiz ile bu olumsuz etkilerden öğrencilerimizi nasıl uzaklaştırabiliriz sorusuyla birlikte uçurtma şenliği yapmaya karar verdik. Öğretmenlerimiz uçurtma yapma noktasında öğrencilerimize yardım ettiler. Bugün onların emeği ile birlikte böyle bir faaliyet gerçekleştirdik’’ sözlerini kaydetti.

