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Şenliğin akıbeti meçhul

YENİFAKILI ilçesinde geçen yıl ikincisi düzenlenen ve büyük ilgi gören ‘Sılada Birlik’ şenliğinin bu yıl yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu.

Şenliğin akıbeti meçhul

YENİFAKILI ilçesinde geçen yıl ikincisi düzenlenen ve büyük ilgi gören ‘Sılada Birlik’ şenliğinin bu yıl yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Şenliğin akıbeti meçhul

Şenlikleri genel olarak önümüzdeki ayın son haftasında yapıldığı hatırlatılarak, bu yıl şenliğin tekrar edilip, edilmeyeceğinin meçhul olduğu, belediyenin herhangi bir hazırlık yapmadığı da kaydedildi. Şenliğe il ve ilçe yöneticilerinin dışında yurdun farklı bölgelerinde, yurtdışında yaşayan Yenifakılılar, ilçede yaşayan Kırgızlar ile çevre il, ilçe, belde, köylerden de katılım yoğun olmuştu.

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