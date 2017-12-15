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-ŞEHİTLERE VEFA

SORGUN ilçesinde düzenlenen etkinlikte, şehitler anıldı, yakınlarıyla ilgilenilip, ihtiyaçları, talepleri dinlendi.

-ŞEHİTLERE VEFA

SORGUN ilçesinde düzenlenen etkinlikte, şehitler anıldı, yakınlarıyla ilgilenilip, ihtiyaçları, talepleri dinlendi.

15 Aralık 2017 Cuma 07:05
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-ŞEHİTLERE VEFA

Etkinlik, Sorgun ile Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam-Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, Kaymakam eşi Şule Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanının eşi Nedime Şimşek, İl Emniyet Müdürünün eşi Özlem Çengeloğlu, İlçe Emniyet Müdürünün eşi Özlem Sapmaz, İlçe Jandarma Komutanının eşi Gürcü Demir de katıldı. Şehitlerin aileleri ve vatandaşları da hazır bulunduğu etkinlikte, şehitlerimiz bir kez daha anıldı.

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