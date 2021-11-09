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ŞEHiDE VEFA

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Fatih Topuz, bazı ilçe yöneticileriyle birlikte şehit yakınlarını ziyaret edip, şehidin kabrinde dua etti.

09 Kasım 2021 Salı 00:18
ŞEHiDE VEFA

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Fatih Topuz, şahit yakınlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Topuz, İlçe Müftüsü Ali Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Sufracı ile birlikte şyahit ailesini ziyaret etti. Topuz, geçen yıl İdlib’te şehit olan P. Uzman Çacuş Hasan Hüseyin Özdemir’in ailesini ziyaret etti. Topuz beraberindeki il yöneticileriyle birlikte, şehidin kabri başında dua okudu.  Kaymakam Fatih Topuz, devletin ve milletin her daim şehit ailelerimizin emrinde olduğunu belirttiler.

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